Do Głogowa przyjedzie cytobus, czyli mobilny punkt diagnostyki raka szyjki macicy. Zadzwoń, zarejestruj się

Jak informują organizatorzy akcji, według najnowszych badań rak szyjki macicy jest trzecim co do częstości występowania nowotworem u kobiet oraz czwartą przyczyną zgonów nowotworowych kobiet na świecie.

Więcej niż 85 proc. nowych przypadków ujawnia się u kobiet z krajów rozwijających się.

- Polska należy do krajów o średniej zachorowalności oraz o wysokich wskaźnikach umieralności na ten nowotwór w porównaniu do innych krajów europejskich. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest niska zgłaszalność Polek na badania profilaktyczne, a to właśnie wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia dają niemal 100 procent gwarancję powrotu do zdrowia - czytamy o akcji.