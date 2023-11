Dni Świętego Mikołaja w Głogowie potrwają aż 5 dni! Będzie jarmark, orszak mikołaja, bigos przy kościele i przejażdżka kolejką. PROGRAM

Święty Mikołaj - patron Głogowa

Święty Mikołaj to od wieków patron Głogowa, a od ubiegłego roku potwierdza to oficjalnie specjalny dekret ze Stolicy Apostolskiej.

Przypomnijmy, że święty był patronem Kościoła Parafialnego, najważniejszej świątyni w naszym mieście. Jego postać przedstawiana była na pieczęciach miejskich, pieczęciach rajców. Święty Mikołaj patronował różnym kaplicom, a rzeźba tego świętego była również umieszczona na Bramie Odrzańskiej, czyli wjazdowej bramie do Głogowa. Wzmianki o świętym Mikołaju jako patronie miasta są w różnych źródłach historycznych.

Dlatego z okazji jego imienin miasto szykuje wiele atrakcji. W tym roku na mikołajowe świętowanie zaplanowano aż pięć dni. Lista imprez jest bogata i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.