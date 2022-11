Dni Świętego Mikołaja 2022 w Głogowie. Miejski jarmark, parafialny odpust i spacer śladami świętego. Będzie się sporo działo!

Trwają przygotowania do tegorocznych obchodów dni świętego Mikołaja. Oprócz tradycyjnego jarmarku na głogowskim Rynku i wielkiej mikołajowej czapy na ratuszowej wieży, dodatkowe atrakcje szykuje miasto, muzeum, ale też parafia pw. św. Mikołaja na starówce, która 6 grudnia będzie przeżywać także odpust. Choć wciąż czekamy na oficjalny plan wydarzeń, to udało się nam ustalić sporo szczegółów zbliżających się wydarzeń.

Święty Mikołaj oficjalnie patronem Głogowa

W tym roku Dni Świętego Mikołaja będą szczególnie uroczyste, a to za sprawą dekretu ze Stolicy Apostolskiej, który oficjalnie potwierdził iż święty Mikołaj jest patronem Głogowa.

Św. Mikołaj oficjalnie patronem Głogowa. Stolica Apostolska potwierdziła to dekretem

Parafia na starówce, jak co roku włącza się w organizację różnych wydarzeń, od tych skierowanych do dzieci i młodzieży, pod atrakcje dla dorosłych. W poprzednich latach dzieci wykonywały na konkurs m.in. rzeźby świętego Mikołaja, a także bombki z jego wizerunkiem. W tym roku przygotowania do święta parafii trwają od kilku tygodni.