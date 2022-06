Dni Polkowic 2022. Dziś rusza święto miasta w Polkowicach. Kto wystąpi?

Daria Marcinkowska w wieku 18 lat opuściła swój kraj i przeniosła się do Wielkiej Brytanii, aby studiować muzykę i rozwijać swój niepowtarzalny styl. Podczas studiów występowała w wielu znanych miejscach, takich jak O2 Islington czy The Omeara. Podczas BIMM London miała okazję występować dla szwedzkiej rodziny i brała udział w wielu projektach współpracując z najlepszymi muzykami. W 2019 roku pojawiła się w The Voice of Poland, gdzie obróciła wszystkie cztery krzesła. Jej piosenki podbijają polskie listy przebojów i rozkręcają niejedną imprezę. Jej styl można określić jako pop soul z domieszką muzyki tanecznej.

Materiały promocyjne