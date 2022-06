Długi weekend na pływalni w Głogowie. Jak otwarty będzie basen?

Zewnętrzne Baseny Otwarte w Pływalni Chrobry w Głogowi do 24 czerwca czynne będą w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 20.00, a w weekend od 10.00 do 20.00. Możemy z nich korzystać przez cały najbliższy długi weekend.

Natomiast od 25 czerwca do 31 sierpnia codziennie od 10:00 do 20:00.

Zobaczcie co w dane dni będzie jeszcze w pływalni otwarte:

Basen w Głogowie - Jak będzie otwarty na długi weekend? Chrobry Głogów S.A.

Basen otwarty jest od 1 czerwca. Już wtedy bawili się na nim głogowianie: