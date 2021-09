Dieta pudełkowa pod drzwi klienta coraz bardziej popularna. W Głogowie przybywa miejsc, które je oferują

Restauracja ze zdrową żywnością „Źródło Zdrowia" działa w naszym mieście od 4,5 roku. W lokalu przy ul. Grodzkiej na starówce można kupić nie tylko zdrowe, świeże soki, koktajle z owoców i warzyw, ale też bułki, lunchboxy i tortille.

- Co rano mamy spory wybór śniadaniowych bułek – zapewnia menager Anna Maćkowiak – Górska. - Klienci chwalą też nasze sosy na bazie naturalnych jogurtów.

Smakosze słodkości też będą zadowoleni, ponieważ fitbar ma w ofercie zdrowe desery z kaszy jaglanej i tapioki oraz dietetyczne ciasta.

Dieta pudełkowa pod drzwi

W sklepiku można kupić różnego rodzaju kasze, mąki, ziarna i przyprawy, także produkty bez glutenu.

Od października Źródło Zdrowa planuje wprowadzić do swojej oferty coraz bardziej popularną dietę pudełkową. I to w kilku odsłonach: vege, sport, bez glutenu i laktozy, a do tego będzie można wybrać stopień kaloryczności: 1200,1400, 1600 i 1800.