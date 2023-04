Derby Chrobry - Zagłębie. Szczypiorniści z Głogowa wygrali w Lubinie

Derby to mecze, które zawsze budzą ogromne emocje. Nie inaczej było i tym razem, gdy w Lubinie zmierzyły się tamtejsze Zagłębie oraz Chrobry Głogów. Lubinianie w tym sezonie nie radzą sobie najlepiej i grozi im ryzyko spadku, tymczasem głogowianie mają za sobą udane tygodnie - przerwane jedynie przegraną z mistrzami Polski. Mimo tego, w poprzednich derbach to lubinianie byli górą. Chrobry chciał wziąć rewanż za ostatnią przegraną w karnych. Obie drużyny podeszły do tego spotkania zmotywowane i było to widać na boisku, gdzie walczono o każdy punkt.

Już jednak w pierwszej połowie widać było delikatną przewagę Chrobrego, który na przerwę schodził z przewagą trzech punktów. W drugiej części spotkania głogowianie zaczęli jeszcze bardziej uciekać, a Zagłębie się pogubiło. Zaczęło jednak odrabiać straty i gonić drużynę gości. Nie zdołało jednak w pełni odrobić strat, a Chrobry przy końcówce meczu wciąż miał trzypunktową przewagę. Ostatecznie głogowianie wygrali 34:31 (18:15).