Demograficzny raport Głogowa. Kolejny rok ubywa mieszkańców. Jest też mniej narodzin

Po raz kolejny demografia Głogowa pokazuje, że ubywa mieszkańców. Wpływ na to ma zapewne fakt, że wielu młodych wyjeżdżających na studnia do innych miast już nie wraca. Inny powód to przeprowadzki głogowian do gmin w pobliżu miasta.

Warto przypomnieć, że największą populację Głogowa odnotowano w 1996 r. – według danych GUS miasto liczyło wówczas 74390 mieszkańców. Od tego czasu liczba ta systematycznie spada. Dla przykładu:

rok 2011 - 68 279

rok 2012 - 67853

rok 2013 - 67299

rok 2014 - 66764

rok 2015 - 66229

rok 2016 - 65 524

rok 2017 - 64 939

rok 2018 - 64178.

Jak co roku służby miejskie przygotowały raport o demografii naszego miasta. Policzono nie tylko osoby zameldowane na stałe, ale też czasowo, liczbę urodzeń, zgonów oraz to, przy której z ulic mieszka najwięcej głogowian. Od lat pierwsze miejsce w tej kategorii utrzymuje ulica Kosmonautów Polskich na osiedlu Kopernika. Z raportu wynika też, że mimo rządowego, prorodzinnego programu 500 plus i pięknie wyremontowanej, szpitalnej porodówki, spada liczba urodzeń, a liczba zgonów jest wyższa od narodzin.