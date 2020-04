DawkaWsparcia dla lekarzy walczących z pandemią COVID-19. Na infolinię potrzebni są psycholodzy i terapeuci z doświadczeniem

Inicjatorzy akcji o nazwie #DawkaWsparcia poszukują psychologów, terapeutów, coachów i osób z doświadczeniem w interwencji kryzysowej, którzy zasiądą po drugiej stronie telefonu i udzielą porad przedstawicielom środowiska medycznego potrzebującym wsparcia psychologicznego. Przedsiębiorcy uruchamiają telefon wsparcia dla pracowników służby zdrowia.

Polscy przedsiębiorcy łączą siły i zakładają telefon wsparcia dla przedstawicieli zawodów medycznych, którzy dziś często z narażeniem własnego zdrowia i życia walczą z koronawirusem. W tym celu poszukują terapeutów, psychologów i coachów chcących pomóc pracownikom służby zdrowia. Strona dawkawsparcia.org to też miejsce, w którym szpitale mogą zgłosić zapotrzebowanie na brakujące wyposażenie, a darczyńcy zaoferować bezpłatną pomoc.

#DawkaWsparcia to nazwa niezależnej inicjatywy, którą założyli polscy przedsiębiorcy, absolwenci Leadership Academy for Poland, członkowie Young Presidents’ Organization i Entrepreneurs’ Organization.

Współtwórcy akcji #DawkaWsparcia poszukują psychologów, terapeutów, coachów i osób z doświadczeniem w interwencji kryzysowej, którzy zasiądą po drugiej stronie telefonu i udzielą porad przedstawicielom środowiska medycznego potrzebującym wsparcia psychologicznego. Jak podkreślają założyciele, projekt powstał z chęci niesienia pomocy polskim lekarzom i pracownikom medycznym, którzy zmagają się z narastającą falą pandemii COVID-19. Trudne warunki, w których pracują – brak maseczek, odzieży ochronnej czy szkoleń, a także deficyt snu, czasu i wynikający z tego stres, powodują, że znaleźli się w grupie szczególnie narażonej na depresję i wystąpienie wypalenia zawodowego.

Specjaliści przewidują, że fala uderzeniowa pandemii uderzy w Polskę za kilka tygodni, dlatego kluczową sprawą jest zapewnienie medykom i personelowi wsparcia psychicznego najszybciej, jak to możliwe.

– Lekarze i personel medyczny znajdują się teraz pod gigantyczną presją. Z jednej strony zmagają się z brakiem sprzętu, który pozwoliłby im skutecznie walczyć z epidemią COVID-19, z drugiej wiedzą, że są grupą narażoną na zakażenie koronawirusem w pierwszej kolejności – komentuje Paweł Soluch, współinicjator akcji #DawkaWsparcia, na co dzień CEO firmy Neuro Device. – Do tej pory to my polegaliśmy na ich umiejętnościach. Teraz jako specjaliści z innych dziedzin chcemy odpłacić się za ich pomoc. Wielu z nas zarządza własnymi biznesami, doskonali swoje umiejętności liderów i w naturalny sposób wykształciło zdolności organizacyjne, które chcemy teraz wykorzystać w słusznej sprawie – dodaje Soluch.

Z kolei Tamya Olszańska, kolejna współinicjatorka akcji, coach, psycholog i facylitatorka, dodaje, że szczególnie ważne jest zapewnienie profesjonalnej pomocy tu i teraz, żeby lekarz schodzący z dyżuru nie był skazany na poszukiwanie pomocy przez internet.

- Chcemy, żeby każda osoba pracująca w szpitalu mogła sięgnąć po słuchawkę wtedy, kiedy tego potrzebuje i od razu porozmawiać z kimś, kto może pomóc przejść przez ten trudny czas. Uprościć to jak najbardziej, bo już sama decyzja o tym, żeby poprosić o wsparcie, często nie jest banalna – komentuje Olszańska. W niedalekiej przyszłości infolinia będzie dostępna również dla osób poddanych kwarantannie, a także dla chorych dotkniętych koronawirusem oraz ich rodzin, które skupione na walce o najbliższych podlegają ogromnemu obciążeniu psychicznemu. Porad będą udzielać specjaliści starannie zweryfikowani przez koordynatorów akcji. Żeby dołączyć do akcji będzie trzeba się wykazać m.in. dyplomem ukończenia studiów.

#DawkaWsparcia to też platforma łącząca szpitale z darczyńcami, którzy będą mogli przekazywać maseczki, odzież ochronną lub niezbędny sprzęt IT.

- Potrzeby szpitali, szczególnie tych jednoimiennych, przeznaczonych do obsługi pacjentów z COVID-19, są tak szerokie, że pracujemy nad uruchomieniem portalu publikującego ich zapotrzebowanie, żeby sprawnie skontaktować je z dostawcami i darczyńcami. Pomoc techniczną zadeklarowały nam wszystkie sieci telefoniczne, a także Microsoft, bo obok samego sygnału GSM potrzebujemy oprogramowania, by zapewnić np. zdalny dostęp pracownikom pracującym zdalnie – podsumowuje Marcin Kapustka, współtwórca #DawkiWsparcia, autor serwisu SMSCentral.pl

Informacje na temat inicjatywy #DawkaWsparcia znajdują się na stronie internetowej: www.dawkawsparcia.org i na profilu inicjatywy w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/dawkawsparcia. Zadzwoń do terapeuty: 800 012 006. Godziny pracy 3.04 (piątek): 6:00-14:30 oraz 20:00-22:00

Najnowsze informacje dot. koronawirusa