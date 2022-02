Darmowy internet w gminie Gaworzyce. Zobacz gdzie powstały punkty hot spot

Punkty hot spot w gminie Gaworzyce sfinansowano, dzięki pozyskanemu dwa lata temu grantowi z Unii Europejskiej. Projekt przewiduje powstanie takich miejsc w wielu gminach na terenie całej Unii - także w Polsce. Gaworzyce są jedną z nich. Na ten cel samorząd z naszego regionu otrzymał 15 tysięcy euro.

Gdzie znajdziecie darmowy internet WiFi w gminie Gaworzyce?

Budynek Urzędu Gminy w Gaworzycach – hol na parterze budynku

Park przed budynkiem Urzędu Gminy

Boiska (skatepark) przy szkole podstawowej w Gaworzycach

Sala gimnastyczna i plac zabaw w Dalkowie

Plac przed świetlicą wiejską w Gostyniu

Sala wiejska w Kłobuczynie, oraz świetlice Mieszkowie, Grabiku, Wierzchowicach, Koźlicach

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - ul. Okrężna 85.

Zasięg punktu to 100 metrów i oferuje on internet do 30 Mbit/s. Prędkość zależy od odległości od nadajnika i wykorzystywanego przez nas urządzenia. Czas trwania sesji to 4 godziny (po czym konieczne jest ponowne logowanie). Zasięg w przestrzeni otwartej sięga do 100 metrów od urządzenia.