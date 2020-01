Damian Sędziak wraca do Chrobrego... chociaż w innej roli

W jego sportowej karierze mocno dały mu się we znaki kontuzje. Ostatecznie musiał zrezygnować z zawodowstwa. Jego życie wciąż będzie jednak związane z piłką nożną. Damian Sędziak wraca do Chrobrego w roli kierownika zespołu.

Z Chrobrego odszedł pół roku temu i grał w trzecioligowym Mieszku Gniezno. Gdy jednak pojawiła się możliwość powrotu do Głogowa, nie zastanawiał się długo. Choć jego marzenie byłoby jeszcze zostanie na boisku.

– Myślę, że gdyby kolano pozwalało na pełne obciążenia meczowe i treningowe, to chciałbym jeszcze pograć. Nawet nie rok czy dwa, a więcej. Realia są jednak takie, że sprawiało mi to ból. Musiałem podjąć takie decyzje, aby w przyszłości móc jeszcze na przykład wyjść z dziećmi pobiegać czy pograć zabawowo w piłkę. Kolano puchło, trzeba było ściągać z niego płyn i chodzić do fizjoterapeutów, aby w ogóle móc wyjść na trening. A to nie o to chodzi, aby na siłę ciągnąć, bo nie wiadomo, co na końcu stałoby się ze zdrowiem – mówi Damian Sędziak.