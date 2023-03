Dąb Chrobry koło Przemkowa – jeden z najstarszych w Polsce. Tyle z niego zostało. Wielka szkoda. Zdjęcia/Film

Dąb Chrobry płonął jak pochodnia

Do pożaru „Chrobrego” doszło 19 listopada 2014 r. Ktoś specjalnie podłożył ogień do wnętrza drzewa, który w środku był pusty. Pożar szybko przeniósł się przez otwory po usuniętych w latach poprzednich, suchych konarach na stronę zewnętrzną pnia oraz koronę. Chrobry płonął jak pochodnia. Przez 30 godzin, także w nocy, gasiło go 13 jednostek straży pożarnej. Pomimo szybkiej i profesjonalnej akcji gaśniczej, drzewo bardzo mocno ucierpiało.