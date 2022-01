Czytelnia biblioteki w Nielubi z nowym wyglądem. Już czeka na czytelników

Bibliotekarze z Nielubi zapraszają mieszkańców gminy do korzystania z zasobów biblioteki w zmienionej aranżacji.

– Oferujemy cztery stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu. Przy jednym z nich można skorzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica z dostępem do ok. 3,5 miliona publikacji. Czytelnia wyposażona została w nowoczesne stoły oraz krzesła, które zapewnią młodym czytelnikom odpowiedni poziom komfortu – zachęcają.