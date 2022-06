Czyściochowa Akademia Rossmana w szkole podstawowej w Gaworzycach. Będzie wiele atrakcji dla dzieci z całej okolicy

Pokaz Teatru Baniek Mydlanych, konkursy z nagrodami, występy artystyczne, gdy i zabawy ruchowe, a przede wszystkim spotkanie z bohaterami z Czyściochowa – to wszystko już w najbliższy wtorek, 21 czerwca w godz. 10 13.30 na terenie szkoły przy ul. ul. Szkolnej 211.

Piknik dla dzieci to nagroda dla tamtejszej szkoły podstawowej za najaktywniejszy udział w Czyściochowych Mistrzostwach organizowanych przez Rossmanna w ramach Czyściochowej Akademii. Wyróżnienie zdobyli wychowankowie placówki, ale zaproszenie na imprezę jest skierowane do wszystkich dzieci i rodziców z okolic. Wstęp wolny.

Czyściochowa Akademia to projekt Rossmanna skierowany do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 1-3).

- Jego celem jest wsparcie wychowawców, nauczycieli i rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków higienicznych wśród dzieci. A jak edukacja najmłodszych to tylko poprzez zabawę, dlatego przygotowaliśmy ponad 300 stron z zabawami, grami czy zagadkami – informuje Zofia Kociolek z Rossmana. - W ciągu roku szkolnego zostały one pobrane 20 tysięcy razy. Dodatkową atrakcją i motywatorem do tego, by podejmować aktywności były Czyściochowe Mistrzostwa, w ramach których placówki za podejmowane działania dostawały punkty. Premiowaliśmy relacje z przeprowadzenia zajęć, organizacji świąt higienicznych, udział w konkursach, ale również dzielenie się informacjami o programie z innymi nauczycielami, placówkami i rodzicami.