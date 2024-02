Czyje szczątki kryje niezwykłe mauzoleum w Biechowie? Ostatni mieszkaniec opuścił tę wieś ponad 20 lat temu

Historia z życia dawnego Biechowa

Biechów to dawna wieś, której istnienie – wraz z budową Huty Miedzi w latach 70. XX wieku – straciło rację bytu. Jej mieszkańcy zostali wysiedleni a miejscowość zlikwidowana. Choć w 1988 roku jej teren został włączony w granice Głogowa, to po latach zaciera się już pamięć po niej, zarówno w nieistniejących już zabudowaniach jak i wśród ludzi…

Do naszych czasów przetrwało jedynie porośnięte drzewami i krzewami mauzoleum grobowe rodziny Hoffmeister, stanowiące niejako symbol blasku dawnego Biechowa. Dotarcie do wspomnianego miejsca jest trudno osiągalne, a jakby tego było mało – nierzadko utrudniają to podsiąki wód z pobliskiej Odry.