Czy wielki, podziemny wyciek wody w kopalni sprawi, że wyschnie źródełko w Jakubowie?

O przyszłość znanego w okolicy źródełka bijącego przy sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie martwią się ci, którzy wierzą w jego leczniczą moc i korzystają z jego wód. Woda ma leczyć choroby oczu, poprawiać wzrok, goić rany, wzmacniać człowieka i leczyć bezpłodność. Ludzie pytają, czy wielki, kopalniany wyciek wody w wyrobiskach w pobliżu szybu św. Jakuba w Jakubowie, nie oznacza końca źródełka. – Podobno do kopalni leje się z ogromnego, podziemnego jeziora o czystej, wręcz mineralnej wodzie. To może osuszyć pobliskie studnie i nasze źródełko – mówi nam jeden z mieszkańców gminy Jerzmanowa.

Przypomnijmy: W kopalni Polkowice-Sieroszowice nadal niespokojnie. Wody wciąż przybywa, a pracownicy kopalni robią wszystko by zniwelować negatywne skutki zalania oddziałów wydobywczych.

Jak informują przedstawiciele miedziowego holdingu obecnie kopalnia, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników, nie prowadzi pełnego wydobycia w dwóch z trzynastu oddziałów. Reszta oddziałów pracuje w standardowym trybie. Kierujący procesem przepompowują wodę oraz prowadzą dodatkowe zadania, które mają zmniejszyć dopływ wody do czasowo wyłączonego z działalności wydobywczej pola eksploatacyjnego.

- Dopływ wody w rejonie GG-6 do jednego z pól eksploatacyjnych jest anomalią, której nie przewidywano w prognozach hydrogeologicznych tego terenu. Działalność wydobywcza nie jest i nigdy nie była w stu procentach przewidywalna, to specyfika tego przemysłu - mówi Radosław Stach, wiceprezes KGHM ds. produkcji. - Wszystkie działania prowadzone przez nas pomogą w stabilizacji sytuacji, ale także są profilaktyką podobnych zagrożeń na tym terenie - dodaje wiceprezes spółki.

Prace stabilizujące prowadzone są wielokierunkowo i na kilku obszarach, czyli w regionie bezpośredniego dopływu wody w jego sąsiedztwie oraz pozostałych rejonach kopalni. W działania zaangażowane są także służby ZG Rudna, PeBeKa i firm współpracujących. Zadania polegają na utrzymaniu i podnoszeniu wydajności systemu odwadniania, poprzez budowę rurociągów oraz wykorzystanie dostępnych pomp i rozmieszczenie ich w kluczowych dla odwadniania lokalizacjach. Ponadto kopalnia rozbudowuje sieć odwadniania pozwalającą na zbilansowanie dopływu wody. Jednocześnie trwają prace na powierzchni, są wiercone otwory do wyrobisk górniczych, które mają za zadanie uszczelnienie warstw górotworu. Prace te mają powstrzymać dalsze przedostawanie się wody do wyrobisk.

Wybudowanie pierwszego etapu rurociągu zakończy się szacunkowo w styczniu 2020 roku. Ta rozbudowa pozwoli na przepompowanie wody. Kolejne linie mają powstać do końca lutego 2020 r. Działania te mają umożliwić całkowite ustabilizowanie sytuacji.