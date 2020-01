Czy w pobliżu Głogowa rozpadła się skała z kosmosu?

Naukowcy zza południowej granicy mieli wyliczyć, że kosmiczna skała nie była wcale taka mała, bo mogła ważyć nawet kilkaset kilogramów. 5 stycznia tego roku bolid nadleciał znad Niemiec i właśnie w okolicy Głogowa eksplodował. Spora część kosmicznych kamieni spaliła się w atmosferze, ale nie jest wykluczone, że do ziemi dotarły niewielkie fragmenty meteorytu. To właśnie ich szukali w pobliżu Głogowa miłośnicy astronomii, ale jak na razie bez powodzenia.

Na facebookowym profilu Skarby Kosmosu czytamy:

„To były dwa, bardzo intensywne dni. Każdy z naszej trójki przeszedł prawie 40 km w poszukiwaniu meteorytów pod Głogowem. Fragmentów nie znaleźliśmy, ale adrenalina nie opuszczała nas mimo 2 godzin snu w dniu wyjazdu i świadomości, że spadło niewiele, a pola w wyznaczonym obszarze wydają się nie mieć końca...

Mimo wszystko to wspaniały teren do poszukiwań - poza grupą z Niemiec i kilkoma mieszkańcami (potwierdzili głośny huk towarzyszący spadkowi!) napotykaliśmy zazwyczaj sarny i zające. Nie chcieliśmy deptać obsianych pól, dlatego chodziliśmy głównie po nieużytkach lub łąkach.

Poza magnesem do sprawdzania podejrzanych kamieni drugim najważniejszym gadżetem okazała się folia śniadaniowa do owinięcia stóp po całkowitym przemoczeniu butów. Nie idźcie tą drogą. Kupcie kalosze.

Mam nadzieję, że kamienie z kosmosu nie zarosną trawą, by następnie zostać przeorane z tą piękną ziemią. Niech ktoś je znajdzie i przekaże do badań. One naprawdę gdzieś tam czekają... „