Czy w Głogowie powstanie sklep z dziczyzną? Nadleśnictwo szuka chętnych do współpracy przy projekcie „Dobre z lasu"

Nadleśnictwo Głogów zaprasza do wspólnego projektu o nazwie „Dobre z Lasu”. Daje on możliwość mieszkańcom Głogowa i okolic korzystać z ekologicznych produktów żywnościowych najwyższej jakości.

Oferta jest skierowana do osób posiadających lokal albo prowadzących sklep z artykułami spożywczymi. LP pomogą urządzić i wyposażyć stanowisko na produkty „Dobre z Lasu”. Są to: wędliny, syropy, mięso, przetwory, grzyby, herbaty i zioła oraz miody.

Współpraca nawiązana zostanie w drodze konkursu na podstawie umowy na zasadach franczyzy.