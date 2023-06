Czy trzeba podnieść becikowe w Głogowie? Radni proponują, prezydent odpowiada. WIDEO

– Mnie by nie przekonało, żeby mieć trzecie dziecko. Sens ma długofalowa polityka. Powiedziałem wcześniej o tematach mieszkaniowych, ale proszę zobaczyć. W ciągu ostatnich lat rozwiązaliśmy problem z miejscami w przedszkolach. Tworzymy coraz więcej miejsc żłobkowych. Również w tym roku pozyskaliśmy kilka ładnych milionów na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach, plus na ich działanie w kolejnych latach. Takie elementy, programy zdrowotne i profilaktyczne, które robimy. To wszystko w Głogowie robimy ogromnym nakładem sił i środków. Myślę, że tego typu działania są bardziej prorodzinne niż jednorazowe świadczenie. A na to idzie ogrom pieniędzy. Nie zawsze ten jednorazowy zastrzyk jest impulsem, aby mieć kolejne dziecko – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.