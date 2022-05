Czy rozpoznasz te miejsca w Głogowie po detalu? Sprawdź swoją wiedzę i spostrzegawczość! Kacper Chudzik

Mamy dla Was małą zabawę, która sprawdzi Waszą znajomość Głogowa i spostrzegawczość. Czy dacie radę rozpoznać te miejsca po niewielkim szczególe? Na zdjęciach w galerii znajdziecie kolejno detale - a na następnym slajdzie odpowiedź. Kliknij w główne zdjęcie, by przejść do zabawy.