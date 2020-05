Czy Reserved zniknie z Głogowa? Sieć sklepów wychodzi z małych galerii

– Czynsze na dotychczasowym poziomie nie są w żaden sposób uzasadnione biorąc pod uwagę ograniczony zakres usług, jakie w związku z restrykcjami w handlu mogą obecnie świadczyć galerie handlowe dla użytkowników lokali i swoich klientów. Brak dostosowania wysokości czynszów do obecnej sytuacji galerii handlowych oznaczałyby konieczność zamykania sklepów, a tym samym zwolnień pracowników, a tego za wszelką cenę staramy się uniknąć. Od kilku tygodni głośno mówimy o tragicznej sytuacji całego sektora handlu i usług. Jeśli chcemy obronić miejsca pracy , musimy jak najszybciej dostosować warunki prowadzenia działalności handlowej, w tym w szczególności kosztów najmu, do nowej rzeczywistości. Każdy dzień zwłoki w tej sprawie zwiększa ryzyko gigantycznej fali zwolnień. Dlatego musimy podejmować decyzje tu i teraz, opierając się na dostępnych metodach i bazując na dotychczasowej wiedzy o długotrwałych skutkach epidemii – komentuje Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP.

– Zarząd firmy nadal prowadzi rozmowy z przedstawicielami galerii handlowych na temat nowych umów, dostosowanych do obecnych okoliczności i prognozowanych dla handlu skutków pandemii. Do czasu ich zakończenia nie ujawniamy szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych lokalizacji – czytamy w odpowiedzi spółki na nasze pytanie.

Nieoficjalnie mówi się o tym, że wypowiedziały umowy najmu także w Głogowie, jednak do czasu zakończenia negocjacji żadna ze stron nie potwierdza tego typu informacji.

Większość punktów w Galerii Glogovia działa od 4 maja. Jednakże wciąż pozostają zamknięte sklepy takich marek jak: Reserved, Cropp, Sinsay oraz House. Wszystkie one należą do spółki LPP, która zapowiedziała niedawno wycofanie się z blisko 40 galerii w Polsce.

Przedstawiciele firmy zaznaczają jednak, że mają nadzieje na dogadanie się z galeriami handlowymi co do wysokości czynszu, aby działalność sklepów takich jak Reserved była w nich dalej możliwa.

Sinsay w Multiboxie już działa

W Głogowie działa jednak jeden ze sklepów LPP. To Sinsay w pasażu Multibox. Początkowo on również był zamknięty, jednak od kilku dni klienci mogą już w nim robić zakupy.

Wciąż nie wiadomo jednak co z salonem Empik w tym pasażu. Nadal jest on zamknięty, a na szybach wiszą kartki z zaproszeniem do Empiku w Galerii Glogovia.