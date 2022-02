Czy armia może zabrać twoje auto? Poszanowanie własności a potrzeby sił zbrojnych

Wraz ze wzrostem napięcia na arenie międzynarodowej przejawiającym się w naszym regionie najwidoczniej na terytorium Ukrainy i wokół jej granic pojawiają się pytania o przygotowanie polskich jednostek wojskowych do odparcia ewentualnego ataku na suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. O tym jak silne są Siły Zbrojne RP można przekonać się w szczególności wtedy, gdy w obliczu bezpośredniego zagrożenia dochodzi do powszechnej mobilizacji. W ostatnim czasie opinia publiczna porusza temat zobowiązywania obywateli do przekazywania na potrzeby Sił Zbrojnych samochodów, w szczególności typu SUV. Takie informacje nie napawają optymizmem jeżeli chodzi o bezpieczeństwo granic RP. Sprawdźmy jednak jak to wygląda pod kątem obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach należy umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani m.in. do pełnienia służby wojskowej, pełnienia służby w obronie cywilnej, odbywania ćwiczeń oraz wykonywania świadczeń na rzecz obrony. Ochotnicze spełnianie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem wszystkich obywateli polskich.