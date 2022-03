Cztery głogowskie kościoły mają otrzymać dotacje na prace remontowe i konserwatorskie

Pieniądze mają otrzymać cztery parafie:

parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa na wykonanie projektu budowlanego i remont konserwatorski wieży kościoła w Krzepowie. - 80 tys. zł



parafia w.w. św. Wawrzyńca na prowadzenie badań i prac konserwatorskich na obecność polichromii wraz z ustaleniem i wykonaniem kolorystyki oryginalnej ścian i sklepienia (I etap: dwa przęsła ścian strony północnej w prezbiterium) kościoła na Brzostowie – 100 tys. zł



parafia kolegiacka na remont ścian we wnętrzu kolegiaty oraz wykonanie zamknięcia szklanego przedsionka kościoła – 350 tys. zł



parafia p.w. św. Mikołaja na naprawę i remont elewacji kościoła p.w. Bożego Ciała z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki – III etap wieża prawa - 500 tys. zł.

Dotacje to odpowiedź miasta na złożone wnioski. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Proponowane kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu miasta Głogowa na rok 2022 z uwzględnieniem załączonych do wniosków kosztorysów ofertowych. Łączna kwota dotacji celowych wynosi 1.030.000,00 zł brutto.