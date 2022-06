Czterech kierowców na podwójnym gazie zatrzymanych jednego dnia

Choć kary za jazdę pod wpływem alkoholu i środków odurzających są coraz dotkliwsze, wciąż znajdują się nieodpowiedzialni kierowcy, którzy wsiadają za kierownicę mimo ich spożycia. W środę, 8 czerwca, na drogach powiatu polkowickiego zatrzymano cztery takie osoby.

Druga interwencja w Chocianowie skutkowała zatrzymaniem 41-latka jadącego peugeotem na ulicy Ratuszowej. Mężczyzna został sprawdzony narkotesterem i urządzenie wskazało obecność w jego organizmie amfetaminy i metamfetaminy.

– Narkotester wskazał również takie same rodzaje narkotyków w organizmie u 39-latka, którego zatrzymali do kontroli dzielnicowi w Grębocic. Kierowca forda na terenie Rzeczycy pożegnał się przynajmniej na jakiś czas ze swoimi uprawnieniami do kierowania, a jego samochód został odholowany na policyjny parking – dodaje policjant.