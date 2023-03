Czołówka na DK 12 koło Szlichtyngowej. Kierowcy, noga z gazu. Na drogach jest ślisko

Na drogach trudniejsze warunki do jazdy. Zrobiło się ślisko, a w czasie opadów widoczność jest ograniczona. Nie trzeba wiele, by doszło do wypadku.

Tak było między innymi wczoraj, 6 marca na DK 12 koło Szlichtyngowej. Około godziny 12.20 doszło tam do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 73 - letni kierowca osobowego renaulta clio z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruch, czym doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym renault laguna. 73- letni kierowca oraz 69 - letni pasażerka przetransportowani zostali do głogowskiego szpitala.