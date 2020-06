Część gminy Kotla jest pozbawiona komunikacji autobusowej. Wójt prosi Intertrans PKS o przywrócenie połączeń

Pismo wójta to reakcja na liczne zgłoszenia mieszkańców, którym doskwiera brak autobusów na terenie gminy Kotla. A w gminie są wsie, które komunikacyjnie są odcięte od reszty gminy i Głogowa. W piśmie do Intertrans PKS czytamy:

Zwracam się z prośbą o wznowienie kursów. Obecnie możliwość dojazdu do miasta Głogów oraz powrotu mają jedynie mieszkańcy miejscowości Grochowiec, Kotła, Kozie Doły, Chociemyśl oraz Skidniów. Przez

ww. miejscowości wykonywany jest tylko jeden kurs (do Głogowa 7:50 oraz powrót 11 :45) co w znacznym stopniu ogranicza mieszkańcom możliwości załatwiania spraw w mieście takich jak wizyta u lekarza, w urzędzie czy banku. Przez pozostałe miejscowości naszej gminy nie przejeżdża ani jeden autobus przez co mieszkańcy skarżą się na wykluczenie transportowe. Dotyka to w szczególności osoby starsze, które ze względu na brak własnego środka transportu oraz osób bliskich mogących zapewnić dojazd do lekarza, ośrodka rehabilitacji czy apteki skazane są na rezygnację z usług medycznych.

Mając na uwadze powyższe, proszę o wznowienie kursów wykonywanych przed wystąpieniem pandemii koronawirusa. Jeżeli natychmiastowe wznowienie wszystkich kursów nie jest możliwe, proszę o umożliwienie mieszkańcom z każdej miejscowości dojazdu do miasta Głogów w godzinach porannych oraz powrotu w godzinach popołudniowych oraz rozważenie stopniowego zwiększania ilości przejazdów przez gminę Kolia.