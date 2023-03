„Czerwona Teczka" Fundacji Głogowskie Hospcjum. Co to takiego, co się powinno w niej znaleźć, gdzie ją otrzymać? Grażyna Szyszka

Fundacja Hospicjum Głogowskie rozpoczęło akcję społeczną o nazwie „Czerwona teczka”. Fundacja namawia, by zebrać w niej najważniejsze informacje, które w razie śmierci mogą pomóc bliskim uporządkować osobiste i urzędowe sprawy. Co należy włożyć do teczki? Gdzie można ją otrzymać?