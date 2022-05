„Czego NIE mówią w :GŁOGOWIE" - sarkastyczny film o naszym mieście. Komu i czemu się „oberwało"? Zobaczcie FILM

Na trwającym niespełna trzy minuty filmie twórcy obśmiewają to, co według nich jest tego warte. To m.in. korki na moście, psie kupy na trawnikach, problemy miejscami do parkowania.

Film „Czego NIE mówią w : GŁOGOWIE” świetnie się ogląda, bo licznik wyświetleń na YouTube ma już ponad 6 tysięcy odsłon. I się podoba, o czy świadczą liczne komentarze.

A czy Wam się spodoba, czy coś zostało pominięte? Komu i czemu się „oberwało"? Oceńcie sami!

Zobaczcie film: