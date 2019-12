Czapka mikołaja na głogowskiej wieży ratuszowej będzie w tym roku nowa

Wielką czerwoną czapę, wykończoną białym otokiem i wysoką na ok. 10 metrów, będzie widać z daleka. Jej montażu dokonuje od lat firma głogowska firma Meander Sport, która posiada uprawnienia alpinistyczne potrzebne do tego typu zadania. Jej właściciel i alpinista Oskar Orzechowski przyznaje, że w całym przedsięwzięciu najbardziej obawia się złej pogody.

– Musimy założyć ją w konkretnym terminie, czyli na mikołaja i nie możemy sobie pozwolić na przeczekanie wichury czy ulewy. Dlatego zdarzało się nam zakładać czapkę w najróżniejszych warunkach pogodowych. Kilka lat temu, nawet podczas orkanu. Na szczęście mamy już na tyle doświadczenia, że radzimy sobie nawet w takich sytuacjach – zapewnia dodając, że w tym roku prognozy nie są najgorsze.

Zakładanie czapki w 2013 roku

Alpiniści zdobią szczyt wieży znajdujący się na wysokości ok. 70 metrów. Samo zakładanie czapki trwa kilka godzin, a robią to trzy osoby. Główną operację poprzedza przygotowanie stanowiska tak, aby wszystko odbyło się bezpiecznie.

– Nagrodą za wysiłek są rewelacyjne widoki, oczywiście wtedy, gdy świeci słońce – przyznaje głogowski alpinista.

Mikołajowa czapka, szarpana wiatrem i smagana przez deszcz i śnieg po metalowym dachu, nie wytrzymuje wielu sezonów. Po każdym z nich, jeśli nie jest jeszcze w najgorszym stanie, jest łatana i zszywana. No i oczywiście czyszczona.

W tym roku wieżę przyozdobi jednak nowa czapka, bo ta z poprzednich kilku sezonów już się nie nadawała. Koszt jej uszycia wyniósł 5 tys. zł, a zrobiła to głogowska krawcowa.

Mikołajowa czapka będzie na ratuszu do połowy stycznia.