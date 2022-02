Cukrownia w Głogowie to ruina. A mogła wyglądać tak! Zobaczcie jak się odnawia cukrownie

Budynek po dawnej cukrowni w Głogowie to dziś zaledwie ruina, grożąca zawaleniem. Lata zaniedbań sprawiły, że z to zaledwie cień dawnego kompleksu. Jak informowaliśmy w ostatnich dniach, komornik przymierza się obecnie do zlicytowania cukrowni. Czy jednak uda się ją uratować?

A mogło być zupełnie inaczej. Zobaczcie, co można zrobić z takim obiektem, gdy ma się na niego pomysł. Tak zrobili inwestorzy w Żninie. To miejscowość w Kujawsko-Pomorskim, w której również została zlikwidowana stara cukrownia. Tam jednak budynek trafił w ręce ludzi, którzy chcieli zabytek wykorzystać i zachować jak najwięcej z oryginalnej budowli.