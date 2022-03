Cudne kwiaty na parapet lub do ogrodu! U „Przybylskich” w Serbach zakwitła prawdziwa, kolorowa wiosna! Podajemy ceny kwiatów

Kwiatowy zawrót głowy! U ogrodników „Przybylscy” w Serbach już prawdziwa, kolorowa wiosna! Pod namiotami kwitną między innymi tysiące cudnych prymulek, stokrotek i bratków. W sam raz na parapet do domu lub na działkę.

Ogrodnictwo „Przybylscy” przy ulicy Wiosennej w Serbach to wieloletni rodziny biznes, który po rodzicach przejął Zbigniew Przybylski. Właściciele zapraszają codziennie w godzinach od 8 do 17, a w soboty od 9 do 14. W pięknych kwiatach można tam przebierać, wybierać.

Podajemy ceny.