Cudne kwiaty na balkony, tarasy i do ogrodu! U Przybylskich w Serbach rządzi wiosna 2023! Zobacz ceny

- Są jeszcze zimne noce i dnie, a porównując do ubiegłego roku, roślinki mają dwutygodniowe opóźnienie. Stąd w naszych namiotach sporo kwietnych „maluchów”. Zapewniam jednak, że jak tylko zrobi się cieplej, wszystko nadrobią.

U ogrodników przy Wiosennej 5 można wybrać kwiaty na parapet do domu, balkon lub na działkę. Zbigniew Przybylski przyznaje, że on też czeka na ciepłą i słoneczną pogodę, tak jak tysiące jego kwiatów.

Ceny kwiatów Ogrodnictwo Przybylscy w Serbach

Kwiaty bezpośrednio u ogrodnika, albo na targu

Kwiaty można kupić bezpośrednio u ogrodników od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, a w soboty od 9 do 14. W każdy wtorek i piątek mają swoje stoisko na dużym targu w Głogowie, a także można ich szukać na Zielonym Rynku i na targowisku na Koperniku. W soboty natomiast na targu w Sławie. Za zakupy można płacić także kartą.

- Zapraszamy! Dla każdego znajdziemy coś pięknego i kolorowego! - zapewnia Sylwia Przybylska.

Przypomnijmy: Ogrodnictwo „Przybylscy” przy ulicy Wiosennej w Serbach to w okolicy dobrze znana marka. Wieloletni, rodziny biznes prowadzi teraz Zbigniew Przybylski z żoną Sylwią, a przejął go po swoich rodzicach.

W pięknych kwiatach można tam przebierać, wybierać, a nawet zawieźć swoje balkonowe skrzynie do obsadzenia i odebrać gotową kompozycję.