Cudne, jesienne wrzosowiska w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Widoki zapierają dech

- Poznawanie uroków i różnorodności parku najlepiej udaje się na rowerze – twierdzi Lucjan Zawadzki z Przemkowa, przewodnik, który świetnie zna te tereny. - Trasy są dobre, a drogi szutrowe. Trzema mieć jednak świadomość, że w naszym parku są też przewyższenia sięgające do blisko 200 metrów.

Różnorodność ternu Przemkowskiego Parku Krajobrazowego jest tak duża, że potrzeba czasu na poznanie choćby najciekawszych miejsc. A na pewno warto zobaczyć uznane za najpiękniejsze wrzosowiska, czy piękny, zajmujący ponad 20 hektarów bukowy las. To także wyjątkowa wydma koło Koźlic. Do tego wiele gatunków roślin, w tym unikalnych, choćby owadożerna rosiczka, a także bogactwo zwierzyny łącznie z dwoma watahami wilków.

„Wrzosowiska Przemkowskie pięknie kwitną”

Wrzosowiska, które występują w Przemkowskim Parku Krajobrazowym zostały objęte ochroną prawną. To tereny dawnego poligonu wojskowego, gdzie wskutek wylesienia ukształtowały się rzadko spotykane w tym regionie rozległe wrzosowisko oraz wydmy śródlądowe (w sumie ponad ponad 6,5 tys. hektarów). W pobliżu wrzosowisk znajdują się bunkry poradzieckie. Obecnie jest to miejsce zimowania wielu gatunków nietoperzy, a wszystko razem położone jest w największym zwartym kompleksie leśnym w Polsce – Bory Dolnośląskie. Najlepiej wybrać się do Przemkowskiego Parku Krajobrazowego jesienią. Kwitnące wrzosy są tak piękne o tej porze roku, że zapierają dech w piersi. Pszczelarze, już w sierpniu ustawiają przy wrzosowiskach swoje pasieki, a pszczoły zajmują się produkcją miodu wrzosowego, który został wpisany na „Listę Produktów Tradycyjnych” – chronionych prawem Unii Europejskiej.