Cudne chryzantemy cięte i doniczkowe u Przybylskich w Serbach. Ogromny wybór rodzajów i kolorów. Ile w tym roku zapłacimy za sztukę?

Tradycyjnie już o tej porze roku zaglądamy do namiotów Ogrodnictwa Przybylskich w Serbach przy ulicy Wiosennej 5, gdzie dominują teraz chryzantemy. Wybór kwiatów jest tak duży, że trudno zdecydować, które są najpiękniejsze - od doniczkowych wielkokwiatowych przez średnie kwiatostany po drobne, aż po dorodne, cięte z dużymi kwiatami. Można przebierać w najróżniejszych kolorach, od kremowej bieli, po zieleń i fiolet. Warto dodać, że odmiana ping pong ma aż siedem barw. Oprócz chryzantem są też wdzięczne, gałązkowe margaretki.

Aby kwiaty pięknie zakwitły na czas, czyli na połowę października, praca przy roślinach rozpoczyna się już w lipcu.

- Każdy kwiat potrzebuje pielęgnacji. Do każdego trzeba podejść przynajmniej trzy razy, by go między innymi oczyścić, a przypomnę, że mamy ich tysiące – zdradza nam Sylwia Przybylska.