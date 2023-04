Cross Straceńców rusza w ten weekend. Gratka w błotku w Głogowie

Dla miłośników biegów terenowych z całej Polski 22 kwietnia to bardzo ważna data. Wtedy to w Głogowie odbędzie się kolejna już edycja Crossu Straceńców, który każdego roku przyciąga tłumy biegaczy. W tym roku na główny bieg zapisało się blisko 400 osób, a do tego dojdą jeszcze wcześniejsze zawody dla najmłodszych - czyli Cross Małego Straceńca, oraz sztafety.

Sobotnia impreza rozpocznie się właśnie od sztafet - które ruszą o godz. 11:00. Następnie w planach jest Mały Straceniec (o 12:30). Główna impreza rozpocznie się zaś o godz. 13:00 startem Biegu Złotego na 15 km, o 13:30 Srebrnego na 10 km i o 13:45. Brązowego na 5 km. Na godzinę 17:00 zaplanowano natomiast dekoracje i zakończenie imprezy.