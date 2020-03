Cross Straceńców 2020. To będzie jubileuszowa, 10. edycja biegowej imprezy. Co będzie się działo?

Cross Straceńców to bieg, w którym nie brakuje przeszkód terenowych. Najbardziej charakterystyczne są doły z wodą i błotem, oraz błotniste podbiegi pod górkę. Jak się okazuje, nie jest ono przypadkowe na trasie biegu. Jerzy Górski od zawsze chciał zorganizować podobną imprezę, której elementem będą właśnie błotniste przeszkody.

– Błoto pełni bardzo tu ważną rolę. Błoto, które w 69 roku zobaczyłem Woodstock i zamarzyłem, żeby w nim się znaleźć. Po 30-kilku latach miałem ku temu okazję na Woodstocku w Polsce. To niesamowite emocje i jestem przekonany, że gdy ktoś spróbuje swoją przygodę z Crossem i wejdzie się do tego błota podczas biegu, to zapamięta to do końca życia. Bo Cross jest jak życie, raz idziemy w górę, raz w dół. I ciągle coś się dzieje