Coraz bliżej obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki. To trasa z Głogowa do Leszna i do S5 Wrocław - Poznań Grażyna Szyszka

Coraz bliżej obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki. To trasa z Głogowa do Leszna i do drogi S5 Wrocław - Poznań. GDDKiA wskazał kilka wariantów przebiegu, w tym wariant preferowany o długości 7 km.