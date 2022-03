Co się stało z Antonim? Dlaczego wtedy nie wyjechał? Prapraprawnuczka szuka odpowiedzi Eliza Gniewek-Juszczak

Córki Antonii i Antoniego. Od lewej: Emilie Konieczny, Jadwiga Konieczny i Agnes Konieczny. Może ktoś też ma te zdjęcia w albumie i wie coś więcej na temat Antoniego Koniecznego Archiwum Marianne Ootjers Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Czy ktoś pomoże rozwiązać tę zagadkę? Antoni Konieczny ostatnio mieszkał we Wschowie. Tam urodziła się jego najmłodsza córka. Do Niemiec, jak reszta rodziny, nie wyjechał, ale trudno też stwierdzić, czy został w kraju. Może w czyimś rodzinnym albumie są jego zdjęcia? Może ktoś go dobrze znał?