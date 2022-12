Co się dzieje na weekend w Głogowie? Zobaczcie wydarzenia Kacper Chudzik

Sobota - 17 grudnia Koncert Gwiazdka dla Amelki Koncert charytatywny dla Amelki Antczak odbędzie się w Klubie Mayday przy ul. Perseusza. Na scenie pojawią się mieszkańcy Głogowa, którzy chcą wesprzeć leczenie młodej głogowianki walczącej z ciężką chorobą. Początek koncertu organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Głogowa o godz. 17. W jego trakcie zbierane będą datki na leczenie Amelki. Kacper Chudzik Zobacz galerię (7 zdjęć)

Przed nami ostatni weekend przed świętami. Choć wydarzeń jest mniej, to jednak wciąż znajdziemy coś do robienia w ten weekend w Głogowie. Zobaczcie co będzie się działo.