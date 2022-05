Co robić ze starymi lekami i termometrami w Głogowie? Gdzie można je wyrzucić?

Jak informuje Rafał Sikora z GPK Głogów, stare leki powinny trafić albo do apteki albo do jednego z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

– Jeśli opakowanie jest puste to najlepszym rozwiązaniem jest wrzucanie pudełka do pojemnika na papier, a listka, czy blistra do pojemnika na odpady zmieszane. Listek i blister posiadają wprawdzie elementy z folii aluminiowej, czy z plastiku, ale w praktyce trudno je odzyskać i tego typu odpad może od razu trafić do odpadów zmieszanych – wyjaśnia Rafał Sikora.