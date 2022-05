Co robić na weekend w Głogowie. A może finał Ligi Mistrzów na dużym ekranie? Kacper Chudzik

Już 28 maja o godz. 20.45 mecz finałowy Ligi Mistrzów UEFA: LIVERPOOL - REAL MADRYT Będzie można go zobaczyć w Głogowie na dużym ekranie, razem z innymi kibicami. Dostępny będzie w jakości Super HD w kinie sieci Cinema3D dzięki Telewizji Polsat. Bilety normalny w cenie 34.90 zł fot. AP/Associated Press/East News - Sportowy24 Zobacz galerię (7 zdjęć)

Przed nami weekend. Co prawda zapowiada się deszczowo, ale mimo wszystko można znaleźć ciekawe rzeczy do robienia w tym czasie w Głogowie. Sprawdźcie, co będzie się działo w Głogowie na weekend 27-29 maja.