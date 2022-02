Cmentarz przy ulicy Legnickiej w Głogowie ma 100 lat. Znacie historię tego miejsca?

Głogowska nekropolia przy ulicy Legnickiej ma już ponad 100 lat. To ogrodzony teren przy jednej z głównych ulic w mieście. Pogrzeby odbywają się tam znacznie rzadziej niż na cmentarzu na Brzostowie, a jeśli już to są to najczęściej tzw. dochówki.

- Nowych miejsc nie ma od dawna, choć czasem zdarzy się, że ktoś zrobi ekshumację grobu bliskiej osoby i podpisze zrzeczenie się miejsca. Ale takie sytuacje są niezwykle rzadko. Najczęściej jest ono zresztą od razu przekazywane innej osobie – przyznaje Maciej Gandecki, kierownik cmentarza.

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, bliscy zmarłej osoby mają obowiązek wnoszenia opłat z tytułu przedłużania ważności grobów. Należy je dokonywać po 20 latach od pochówku lub przez 20 lat od ostatniego przedłużenia.

Zobacz też: