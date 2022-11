Cmentarz przy ulicy Legnickiej w Głogowie ma 100 lat. Oto historia tego miejsca

Nekropolia przy Legnickiej wciąż atrakcyjne miejsce do pochówku

Cmentarz przy ulicy Legnickiej w Głogowie ma już ponad 100 lat. To ogrodzony teren przy jednej z głównych ulic w mieście. Pogrzeby odbywają się tam znacznie rzadziej niż na cmentarzu na Brzostowie, a jeśli już to są to najczęściej tzw. dochówki.