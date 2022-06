Cmentarz na Brzostowie będzie mieć nowy wjazd z innej strony i wielki parking. Miasto kupuje kolejne grunty. Ile zapłaci?

Powiększą cmentarz na Brzostowie z 10 do 24 hektarów

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w działki te wchodzą w skład obszaru zarezerwowanego pod rozbudowę i potrzeby cmentarza komunalnego. Jest też plan, by od strony zachodniej, czyli do obwodnicy Głogowa zbudować nowy wjazd na nekropolię wraz z wielkim parkingiem na około 400 miejsc. Według planów, z 10 hektarów, nekropolia powiększy się docelowo do ok. 24 hektarów.