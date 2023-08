Cleo i zespół Weekend gwiazdami Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina 2023 w Przemkowie. Znamy program święta

Dolnośląskie Święto Miodu i Wina to sztandarowa impreza Przemkowa i jedyna taka w Europie. W tym roku będzie to już 23. święto pszczelarzy nie tylko z regionu, ale niemal z całej Polski oraz producentów lokalnych win. Muzycznymi gwiazdami dwudniowej imprezy będą Cleo i zespół Weekend

Tegoroczne Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie zaplanowano na 23 i 24 września (sobota i niedziela). Jak co roku odwiedzą je tłumy ludzi, którzy na stoikach lokalnych producentów zaopatrzą się w najróżniejsze miody, wyroby z pszczelego wosku a także smaczne napitki i wina.

Magdalena Kania, wiceburmistrz Przemkowa przyznaje, że lista wystawców nie jest jeszcze zamknięta.

- Robimy to na początku września. Szacujemy, że jak co roku będzie od 130 do 150 wystawców z miodem i produktami pszczelimi, czy winami i winoroślami. W pierwszej kolejności współpracujemy z tymi, którzy są u nas od lat, a są i tacy, którzy będą tu po raz 23 – dodaje pani wiceburmistrz.