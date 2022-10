Chryzantemy cięte i w doniczkach na Wszyskich Świętych kupisz u ogrodnika Przybylscy w Serbach. Ceny

Chryzantemy cięte i w doniczkach na Wszystkich Świętych kupisz u ogrodnika Przybylscy z Serbów (ul. Wiosenna 5). To od lat świetne miejsce na wybór kwiatów i to niemal o każdej porze roku. Wiosną wybór kwiatów na rabaty i balkony jest tak duży, że trudno się zdecydować. Nie inaczej jest jesienią, gdy pod namiotami w Ogrodnictwie Przybylskich kwitną piękne chryzantemy w cudnych kolorach i wielu odmianach.

Ceny chryzantem ciętych i doniczkowych

W namiotach u Przybylskich można kupić też wyjątkowo piękne chryzantemy cięte, do wazonów, także wielu odmianach, co daje możliwość skomponowania z doniczkowymi.

Ceny kwiatów w doniczkach wahają się od 15 do 40 zł, a cięte od 4 do 7 zł za sztukę.