Chrobry ruszył z przygotowaniami. Dybowski, Machaj i Michalec przedłużyli kontrakty

Zawodnicy Chrobrego Głogów rozpoczęli przygotowania do drugiej części sezonu. Za sobą mają już pierwszy trening. Szykują się też do pierwszego sparingu, który rozegrają 18 stycznia w Głogowie. Zmierzą się wtedy z Błękitnymi Stargard Szczeciński. Początek spotkania o godz. 17.

Chrobry przedłuża kontrakty, będzie też wzmocnienie

Klub ogłosił niedawno, że wygasający z końcem czerwca kontrakt Karola Dybowskiego już teraz został przedłużony. Dybowski to w rozgrywanym sezonie podstawowy bramkarz drużyny. Jego nowa umowa będzie obowiązywać przynajmniej do czerwca 2024 roku. Co więcej kontrakt można automatycznie przedłużyć o kolejny rok, do czerwca 2025. To drugi sezon Dybowskiego w Głogowie.