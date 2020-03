Chrobry Głogów zagra ze Stomilem Olsztyn... przez internet. We wtorek mecz w grę FIFA

To element promowania akcji #ZostańWDomu. Zawodnicy Chrobrego chcą promować bezpieczne zachowania i dlatego zmierzą się ze Stomilem Olsztyn... wirtualnie.

Zawodnicy rozegrają mecz przez konsolę. W reprezentacji Chrobrego wystąpią: Przemysław Stolc oraz Adam Makuchowski. Skład ten wybrano nieprzypadkowo, obaj zawodnicy są dobrzy nie tylko na prawdziwych boiskach, ale również tych wirtualnych.

Mecz rozpocznie się we wtorek, 17 marca o godz. 18. Będzie można go zobaczyć na jednym z internetowych kanałów zespołu z Olsztyna. Gdy tylko poznamy link do transmisji udostępnimy go w tym materiale.