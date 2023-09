Chrobry Głogów wywalczył cenny remis z Wisłą. Podział punktów w Krakowie

Zawodnicy Chrobrego dwoili się i troili, by obronić wynik i to im się udało.

– Wisła na pewno nie jest zadowolona z tego wyniku. Naszym największym sprzymierzeńcem była determinacja i wielki szacunek dla chłopaków za to, jak walczyli do ostatniego gwizdka, przynajmniej o ten punkt. W pierwszej połowie, no cóż, nie mieliśmy zbyt często piłki, a jak już ją mieliśmy, to oddawaliśmy przeciwnikowi. Co dla mnie jest ważne, od ostatniego meczu tracimy coraz mniej bramek, zaczynamy coraz lepiej bronić, a to jest priorytet w naszej sytuacji. Oprócz posiadania piłki - oczywiście, była poprzeczka z dystansu - zminimalizowaliśmy wszystko, co dziś Wisła potrafi. To klasowy zespół umiejący stwarzać sytuacje, więc cieszy, że w pierwszej połowie miał ich mniej. Paradoksalnie w drugiej połowie zaczęliśmy grać troszeczkę lepiej, ale i Wisła stworzyła sobie kilka groźnych sytuacji – mówił po spotkaniu trener Piotr Plewnia.