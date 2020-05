Chrobry Głogów wraca do gry 3 czerwca. Znamy terminarz rozgrywek 1. Ligi

Obowiązkowe testy na obecność Covid-19 wykonywano na zlecenie PZPN we wszystkich klubach ligi. Wiadomo już, że żaden z zawodników Chrobrego Głogów nie jest zakażony koronawirusem. Taka informacja pozwoliła drużynie na powrót do normalnych treningów, a co za tym idzie, do wznowienia przygotowań na ligowy powrót.

– Wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w Chrobrym Głogów okazały się pomyślne i zespół od poniedziałku mógł rozpocząć przygotowania do ligi w pełniejszym składzie. Zgodę na przejście do kolejnego etapu przez Pomarańczowo-Czarnych wyraził analizujący testy Zespół Medyczny PZPN – poinformował Łukasz Jaremkiewicz z biura prasowego głogowskiego klubu.

I faktycznie, treningi ruszyły. Po tak długiej przerwie spowodowanej epidemią, zawodnicy mają sporo pracy. A na powrót do formy czasu jest niewiele. Znamy już bowiem terminarz ligowych spotkań. Chrobry rozegra mecz o punkty już 3 czerwca. Liga ma być doprowadzona do finiszu do końca lipca.